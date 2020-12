Natal à prova de pragas

As pragas adoram sótãos, caves e dispensas, porque ficam protegidas do mau tempo e têm abundância de alimentos para mantê-las satisfeitas. Muitas pragas adoram mastigar cola, papelão e fita que se pode encontrar nas caixas e em algumas decorações natalícias.

As pragas mais comuns encontradas para residir nas suas decorações de Natal incluem aranhas, formigas, baratas, traças e roedores.

Para evitar que as pragas prejudiquem as festas, o Grupo Extermínio recomenda as seguintes medidas, de modo a passar a época festiva longe de pragas:

Inspecione as árvores e galhos – Estes podem conter aranhas ou formigas. Estas pragas têm preferência por fazer os seus ninhos neste género de materiais.

Armazene a lenha a pelo menos 20 metros da sua casa e numa estrutura elevada – As pragas da madeira adoram troncos para fazerem deles as suas casas.

Desembale as decorações ao ar livre para que as pragas não sejam libertadas no interior da sua casa - Examine as luzes de Natal para garantir que os fios estejam inteiramente intactos, dado que os roedores são conhecidos por roerem cordas e fios.

Verifique as datas de validade dos ingredientes antes de os usar e compre apenas alimentos em embalagens seladas que não mostrem sinais de danos - Livre-se das caixas de supermercado e verifique as mercadorias que compra, pois muitas vezes é através destas que certas pragas entram nas casas.

Limpe de imediato os derrames de alimentos e de líquidos, especialmente de líquidos doces, para evitar que as formigas optem pela sua cozinha, assim como qualquer vestígio de comida.

Limpe as embalagens e frascos depois de utilizados e certifique-se de que tanto o interior como o exterior dos frascos se encontram limpos. Os resíduos em recipientes de mel, xarope, óleo e doces são uma atração e fonte de alimento para as pragas.

Verifique os pacotes de bens secos, como a farinha e o arroz. Inspecione frequentemente o interior dos armários e despensas para garantir que tudo está limpo e livres de resíduos alimentares e aspire conforme necessário para evitar possíveis infestações.

Embora o combate às pragas comece dentro de casa e seja anual, existem alguns cuidados sazonais que deve ter, principalmente porque mantemos as tradições das doçarias de Natal e nesta época passamos, inevitavelmente, muito mais tempo na cozinha.

Cuidados a ter na cozinha:

Descartar regularmente o lixo, garantindo que este é acondicionado num saco bem selado.

Coloque as suas confeções natalícias em recipientes de plástico ou de vidro hermeticamente fechados para evitar infestações de formigas, traças e outras pragas da despensa.

Limpe imediatamente qualquer derrame das bancadas, mesas, prateleiras e pavimentos, aspirando ou varrendo se necessário.

Esvazie e limpe o seu frigorífico – Aproveite para esvaziar as prateleiras do frigorífico, pois será necessário um espaço extra para armazenar uma maior quantidade de alimentos para esta época. Pode aproveitar para descongelar o seu congelador e com a ajuda de um desinfetante sem cheiro fazer a higienização de todas as superfícies. Lembramos que esta técnica deverá ser sempre efetuada pelo menos uma vez por ano.

As pragas da despensa tendem a reunir-se em redor da comida, muitas vezes armazenada em despensas e armários, como farinha, cereais secos, especiarias, doces e chocolate. As pragas comuns da despensa incluem vários tipos de insetos, como a traça do cereal, gorgulho, baratas, formigas, roedores, entre outros!

Os itens com maior probabilidade de serem infestados incluem grãos, farinha, cereais, café, frutos secos, bolachas, biscoitos, massas, doces ou outros que sejam direcionados tanto à alimentação humana, como à animal.

Tome atenção à utilização de Inseticidas de Uso Doméstico (não profissional). A sua utilização não é recomendada para controlar pragas nas áreas alimentares por via de contacto direto, uma vez que os inseticidas podem contaminar os alimentos ou áreas em redor dos mesmos, tornando-se deste modo prejudiciais à nossa saúde.

O controlo e prevenção de pragas é importante por razões de saúde pública e segurança alimentar. Se suspeitar de uma infestação, não hesite em contactar-nos para marcar uma verificação gratuita.

