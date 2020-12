Governo vai reparar estrada que colapsou no Porto da Cruz e consolidar as margens da ribeira

O Governo Regional anunciou que vai avançar, “com caracter de urgência”, com a consolidação das margens da Ribeira do Massapez e consequente reparação da estrada que colapsou, hoje de manhã, no Porto da Cruz.

“Esta manhã fomos ao local avaliar a situação e, apesar de ser uma estrada municipal, sob gestão camarária, o Governo Regional vai avançar urgentemente com a consolidação das margens da ribeira e posterior reparação desta estrada porque a população tem de ser salvaguardada, não pode estar privada dos seus acessos, nem ser prejudicada por questões que, neste momento, nada resolvem ou acrescentam”, referiu o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, sublinhando que o desabamento desta estrada põe em causa uma moradia e os materiais que resultaram deste acontecimento afetaram as margens da ribeira e o seu normal funcionamento.

Foi ainda anunciado que o Governo Regional vai também estudar soluções no Caminho dos Pretos e Campanário, locais onde ocorreram queda de pedras e deslizamento de terras, de forma a resolver estas ocorrências e prevenir acontecimentos futuros, que derivam também “da própria orografia da Região”.

“A orografia da Região torna-nos vulneráveis a estes tipos de situações, mas temos feito, e continuaremos a fazer no futuro, intervenções para prevenir e mitigar os riscos nos taludes que se apresentem mais inseguros e propícios a deslizamentos e quedas de pedras”, alerta. Um pouco por toda a ilha, e com recursos próprios, a Direcção Regional de Estradas realizou várias ações de limpeza nas Estradas Regionais.

Recorde-se que, em relação às Cruzinhas, zona do Faial onde também decorreu uma derrocada, o Conselho de Governo da passada quinta-feira, 26 de novembro, autorizou a realização de um concurso público para a empreitada de “Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas em Taludes Sobranceiros às Estradas Regionais -Talude da Cruzinha – ER 103”, até ao montante de 2 920 000,00€, sem IVA.

Esta intervenção pretende repor as condições de segurança num troço sobranceiro à ER103, no Faial, numa extensão de cerca de 300 metros, onde é frequente a ocorrência de derrocadas, levando por vezes ao condicionamento e/ou encerramento do referido troço de estrada.