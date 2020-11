Carro e moto colidiram em Santo António

Um carro e uma moto colidiram há instantes no cruzamento de Santo António, no Funchal, o que está a causar algum congestionamento no trânsito.

Deste acidente resultou um ferido, o ocupante da moto, que foi socorrido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O homem queixava-se de dores e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.