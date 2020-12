Suíça retira Portugal da lista de países de alto risco

Portugal saiu da lista suíça de países de alto risco de infecção por novo coronavírus.

A decisão das autoridades helvéticas foi tomadas esta sexta-feira, 18 de Dezembro, após análise dos novos números de infectados no nosso país, avança a TVI.

Recorde-se que a Suíça anunciou no início deste mês que ia colocar Portugal na lista de países de elevado risco (a par da Itália, Áustria, Hungria e Polónia) a partir do dia 14 de Dezembro, com base nos dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC na sigla em inglês).

Tal levou a mais de dez mil emigrantes na Suíça a assinar uma petição contra a colocação de Portugal na lista 'negra'.