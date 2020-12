Mais de 10 mil emigrantes contestam decisão suíça de incluir Portugal na 'lista de risco'

Mais de dez mil emigrantes na Suíça assinaram petição a contestar colocação de Portugal na lista de países de elevado risco de infecção por novo coronavírus. A notícia é avançada hoje pelo jornal Público.

A Suíça anunciou no início deste mês que ia colocar Portugal na lista de países de elevado risco (a par da Itália, Áustria, Hungria e Polónia) a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de Dezembro, baseando-se para tal em dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC na sigla em inglês).

Os autores da petição, que foi enviada ao Ministério da Saúde suíço (Office Fédéral de la Santé Publique), alegam que os dados em causa estão desactualizados, reportando-se à altura em que o país estava a atravessar o pico da pandemia de covid-19.

O critério para inclusão na 'lista negra' é o seguinte: se a incidência exceder a da Suíça em pelo menos 60 novos casos de infecção , o país é considerado de risco elevado.

Se tal acontecia com Portugal quando a decisão foi tomada (2 de Dezembro), a verdade é que a situação alterou-se substancialmente entretanto. Com efeito, esta quinta-feira o ECDC indicava que Portugal tinha 565 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos do que a Suíça.

De acordo com o Público, o Ministério dos Negócios Estrangeiros está a realizar diligências diplomáticas para que a Suíça reveja a decisão.

A classificação de Portugal como zona de risco pela Suíça obriga os emigrantes que querem passar o Natal e o fim do ano em Portugal a uma quarentena obrigatória de dez dias no regresso, o que está a levar ao cancelamento de viagens já marcadas.​​​

Portugal já tinha estado na lista suíça de países com chegadas condicionadas em Outubro, mas tinha saído no final do mês.

De acordo com o último boletim da Direcção Geral da Saúde (DGS), Portugal contabilizava, até à data, 5.278 mortes e 335.207 casos de infeção pelo novo coronavírus, 70.381 dos quais activos. Desde o início da epidemia em Portugal, em Março, já recuperaram 259.548 pessoas.