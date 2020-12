Conservatório recebe doação equipamentos no valor de 1.100 euros

A Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AACMM) doou ontem, 17 de Dezembro, no âmbito do Protocolo de Cooperação assinado com o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, um conjunto de equipamentos (dois bancos profissionais para piano e três adaptadores de pedais para pianos( que vão contribuir para a melhoria das aulas de piano no Conservatório.

Uma doação no valor de 1.100 euros.

N cerimónia de entrega, o presidente da AACMM, Robert Andres, referiu que "este equipamento é muito importante para os alunos mais novos, que, quando sentados, frequentemente ainda não conseguem colocar bem os pés no chão".

"Os bancos serão utilizados no Salão Nobre do Conservatório e proporcionarão melhores condições de atuação nos pianos tanto para os alunos e formandos como para os acompanhadores", acrescentou.