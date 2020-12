Reabilitação da actual ETAR do Funchal ascende a três milhões de euros

A Autarquia do Funchal investiu mais de 3,1 milhões de euros na remodelação completa da Estação de Tratamento de Águas Residuais - ETAR e a verificação e reparação do emissário submarino.

Numa visita aos trabalhos em curso, o Vereador que tutela o pelouro das Águas e Saneamento Básico na Câmara Municipal do Funchal explicou que esta é a primeira fase de requalificação da actual ETAR, situada no Almirante Reis, que inclui a remodelação integral dos equipamentos que compõem a ETAR, nomeadamente comportas, gradeamento de grossos e finos, classificadores de areias, válvulas, bombas, ventiladores e tubagens, entre outros. Neste processo, iremos proceder também à remodelação completa dos automatismos da estação, quadros elétricos, posto de transformação e grupo de emergência.”

“Neste momento, os trabalhos de substituição dos equipamentos próprios do sistema de funcionamento da ETAR já estão concluídos. Estamos agora na fase de colocação em funcionamento dos novos automatismos e montagem do novo sistema de ventilação e renovação de ar, como também da construção de uma antecâmara de separação física entre o compartimento onde se encontram os quadros elétricos e as máquinas do espaço principal”, acrescentou Rúben Abreu.

O vereador salientou ainda que a intervenção de beneficiação no emissário submarino, que recebe todas as águas residuais do concelho, após serem tratadas na ETAR do Funchal, vai “garantir uma melhor capacidade de resposta às solicitações das redes municipais de saneamento básico, em mais um investimento importante da Câmara Municipal do Funchal, no sentido de salvaguardar a sustentabilidade ambiental do nosso concelho”.