ISAL assina protocolo de colaboração com a Ponteditora

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) assinou, hoje, dia 18 de Dezembro, um protocolo de colaboração com a Ponteditora.

"Este protocolo procura proporcionar vantagens recíprocas de uma cooperação nos sectores do ensino e da formação através da colaboração entre o ISAL e a Ponteditora, promovendo a integração dos jovens no mundo do trabalho", destaca um comunicado da instituição.

A Ponte Editora tem como missão a produção e difusão de investigação científica em língua portuguesa, contribuindo para o conhecimento e o desenvolvimento tecnológico.