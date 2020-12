ORAM 2021 “onerado com a falta de solidariedade da República”

A deputada Clara Tiago, do PSD, acusou o Governo da República de falta de solidariedade para com a Madeira.

No âmbito da discussão sobre os equipamentos e infraestruturas previstas para 2021, a social-democrata falou, em concreto, sobre as obras em curso no concelho da Ribeira Brava, não apenas aquelas em curso na Ribeira da Tabua (a montante de uma outra já realizada na foz), mas também aquelas sobranceiras àquela vila.

Pedro Fino explicou que as obras, na ribeira, devem ficar concluídas em 2022. Já as obras sobranceiras à vila devem arrancar em Abril ou Maio, estando dependentes do parecer do Tribunal de Contas.

Beto Mendes, do PS, e Valter Correia, do PSD, pediram mais investimento e celeridade nas obras para os concelhos a norte.