“Processo de financiamento do hospital é tudo menos transparente”

O secretário regional explicou que a República promete um financiamento de 50%, quando na realidade esse valor é de apenas 34%. Pedro Fino garante que é do interesse da Região garantir a transparência em todos os procedimentos de contratação pública. A obra do hospital, a primeira fase, avança no primeiro semestre de 2021 “para desgosto do PS”.

O governante desafiou o PS a apresentar provas das irregularidades no processo de contratação pública.