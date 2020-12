GR assegura candidatura das levadas a património

Susana Prada adiantou hoje que a Madeira vai continuar com o projecto de candidatura das Levadas da Madeira a Património da Humanidade. “Este ano o trabalho será o estudo comparativo entre o nosso bem e os outros bens no Mundo”, disse, dando nota ainda da continuidade dos apoios às reservas da biosfera em Santana e no Porto Santo.

Antes, Claúdia Perestrelo, do PSD, afirmava que a Madeira era líder “na qualidade ambiental”, um posicionamento confirmado em vários estudos, até internacionais, e amplamente divulgados.

Olga Fernandes, do PS, também interveio, mas para dar conta das dificuldades sentidas no concelho da Ribeira Brava, onde em algumas zonas da freguesia do Campanário há imensas dificuldades no abastatecimento de água. A secretária regional disse, a este propósito, que aguardam fundos europeus, que a chegarem (cerca de 3 milhões de euros) serão utilizados para a construção de um tanque de rega na zona da Trompica.