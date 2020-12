Habitação no Funchal: Compromisso Cumprido

A última semana veio demonstrar que a Câmara Municipal do Funchal leva a sério os compromissos que estabelece com a população. O Programa Amianto Zero, iniciado em 2015, que tinha como objetivo realojar todas as pessoas que viviam em bairros municipais onde o amianto era a matéria prima, o que levantava problemas gravíssimos ao nível da saúde pública, foi consumado com a inauguração do novo Bairro da Quinta Falcão IV, em Santo António.

Com a construção destes 30 apartamentos habitacionais que fizeram a felicidade de muitas famílias que viviam há anos em condições precárias, e em particular de muitos idosos, que agora terão uma qualidade de vida que nunca lhes tinha sido possibilitada, é um sinal de competência e de uma profunda consciência social da Coligação Confiança.

Aos 5 Milhões de Euros nestes complexos habitacionais, adiciona-se mais 1 Milhão de Euros em obras de melhorias nos restantes bairros camarários, que têm problemas datados há décadas e que só agora começam a ser resolvidos.

Foi no Dia da Cidade de 2015 que o Presidente da Câmara à altura Paulo Cafôfo anunciou pela primeira vez este projeto, que a oposição PSD sempre tentou denegrir num esforço absurdo e sem sentido. Em 2016 lançaram-se os primeiros concursos públicos, em julho de 2018 inaugurava-se a 1ª fase na Quinta Falcão, e em dezembro do mesmo ano os 28 apartamentos no Bairro dos Viveiros, visíveis por todos os que diariamente passam naquela via junto à ribeira de Santa Luzia.

Entretanto em maio de 2019 a Autarquia conclui a sua Estratégia Local de Habitação, que além do diagnóstico sobre as carências habitacionais no concelho, habilitou a Câmara Municipal a se candidatar aos fundos financeiros do IHRU que possibilitarão dar um novo salto no investimento nesta área no Funchal.

Este último sábado o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, assinou um protocolo em conjunto com a Secretária de Estado da Habitação e o Presidente do IHRU no âmbito do programa nacional 1º Direito que irá permitir um investimento de 28 Milhões de Euros em 202 novos fogos habitacionais, que vão realojar 831 funchalenses, que vivem neste momento em condições habitacionais indignas.

Os novos projetos da Câmara Municipal do Funchal irão desenvolver a construção de novas habitações para mais de duzentas famílias do concelho, que se irão situar nos antigos bairros sociais da Penha de França, da Quinta das Freiras, da Ponte e ainda na Nazaré, ao que se soma a aquisição de edifícios devolutos no centro Funchal, que serão reabilitados para fins de habitação social, e assim permitir um rejuvenescimento e uma nova dinâmica populacional em artérias despovoadas há vários anos.

É um trabalho bem feito e que merece felicitações, tanto ao presidente Miguel Silva Gouveia como à vereadora Madalena Nunes. Mas muito há por fazer, muito trabalho tem de continuar a ser feito, e temos garantias que tal como o programa Amianto Zero foi cumprido, estes novos investimentos serão igualmente uma realidade dentro de pouco tempo.

O Miguel Silva Gouveia dá garantias aos funchalenses em competência, rigor e seriedade para concluir estas empreitadas. Com confiança.

PS: Aproveito para desejar a todas e todos os leitores do Diário de Notícias da Madeira um Feliz Natal, que consigam conviver o melhor possível com as vossas famílias em segurança, e esperando que 2021 traga de volta a normalidade que queremos e a retoma económica que desejamos.