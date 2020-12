Costa em isolamento profilático após ter estado com Macron em Paris

O primeiro-ministro português está a partir de hoje em isolamento profilático preventivo, depois de ter estado na quarta-feira, em Paris, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que testou positivo ao novo coronavírus.

"Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês Emmanuel Macron, com quem esteve ontem no Palácio do Eliseu, o primeiro-ministro encontra-se em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde", lê-se no comunicado emitido pelo gabinete de António Costa.

Depois, tal como a agência Lusa já tinha referido, adianta-se que, "no quadro da preparação da deslocação a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, prevista para 18 a 20 de dezembro, o primeiro-ministro realizou hoje de manhã um teste para deteção de covid-19".

"O primeiro-ministro decidiu cancelar essa deslocação, bem como toda a agenda pública que implique a sua presença física. Mantém toda a atividade executiva e a agenda de trabalho, que realizará à distância. O primeiro-ministro não apresenta quaisquer sintomas", acrescenta-se no mesmo comunicado.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo ao novo coronavírus, após ter apresentado os primeiros sintomas da doença - um diagnóstico confirmado hoje, um dia depois de ter tido uma reunião e um almoço de trabalho com o primeiro-ministro português no Palácio do Eliseu, em Paris.

Entre sexta-feira e domingo, António Costa tinha agendadas visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, com encontros marcados com os chefes de Estado e de Governo destes dois países de expressão portuguesa.

António Costa, que iria deslocar-se pela primeira vez em visitas oficiais a São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, viajaria acompanhado pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, pelo novo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, e pelo chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, António Silva Ribeiro.

De acordo com o programa provisório destas visitas, o primeiro-ministro tinha prevista a sua chegada ao aeroporto internacional de São Tomé às 14:00 (mesma hora que em Portugal Continental), deslocando-se depois ao navio NRP Zaire, da Marinha Portuguesa, onde teria um encontro com os elementos da guarnição.

A seguir, António Costa teria reuniões com os primeiro-ministro e com o Presidente de São Tomé e Príncipe, respetivamente Jorge Bom Jesus e Evaristo Carvalho.

No sábado, o primeiro-ministro chegaria a Bissau a meio da tarde, onde seria recebido com honras militares, tendo logo a seguir um breve encontro com o seu homólogo, Nuno Gomes Nabiam.

A primeira ação do líder do executivo português em Bissau teria lugar na Fortaleza de Amura, no Mausoléu Amílcar Cabral, onde iria depor uma coroa de flores, partindo logo a seguir para o cemitério municipal da capital guineense para depor outra coroa de flores no talhão português.

Antes de jantar, António Costa tinha prevista uma reunião a sós com o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo.

No domingo, antes de regressar a Lisboa, estava agendada uma reunião com o primeiro-ministro guineense, à qual se seguiria a cerimónia de assinatura do Programa Estratégico de Cooperação (PEC) 2021/2025 entre Portugal e a Guiné-Bissau.