Presidente francês vai reunir com presidentes do Conselho e da União Europeia

A reunião, anunciada ontem pela presidência francesa, vai contar com a presença do secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Angel Gurria, e destina-se a debater "os desafios" daquela organização "para os próximos anos".

O encontro, que decorre no âmbito dos 60 anos da assinatura da convenção que daria origem à criação da OCDE, irá acontecer na sede da organização, em Paris, começando com uma alocução do Presidente francês, e depois uma intervenção do primeiro-ministro espanhol.

Sob o tema "Um relançamento portador de mudança", o encontro também terá como intervenientes, por videoconferência, Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, e Iván Duque, presidente da Colômbia, precisou o gabinete do Presidente francês.

A OCDE foi fundada por 37 países em 1961, com o objetivo de estimular o progresso económico e o comércio mundial.