44 milhões de euros para resolver problemas de "um planeta esgotado"

O debate na especialidade prossegue com a intervenção da secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, que explica um orçamento para a área que tutela no valor de 21 milhões de euros, ao qual acresce a verba própria da ARM de 23 milhões de euros. Ao todo são alocados 44 milhões de euros.

"A urgência clara e inequívoca do clima e do ambiente exige políticas ambiciosas e investimentos significativos em todos os domínios, motores de recuperação e de crescimento socioeconómico, com custos incomparavelmente inferiores ao custo da inação", referiu a governante, ainda antes das questões lançadas pelos parlamentares.