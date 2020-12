Imprensa luta contra a desinformação

A “Luta contra a Desinformação" é o tema da conferência nacional marcada para hoje e que vai contar com o contributo de dois madeirenses.

O cardeal José Tolentino Mendonça, irá abordar a desinformação e a responsabilidade da comunicação social enquanto o gerente executivo do DIÁRIO, José Bettencourt da Câmara dará as boas-vindas aos participantes na qualidade de presidente da Assembleia-Geral da Associação Portuguesa de Imprensa, entidade que promove o evento on-line neste Dia Nacional da Imprensa.

Destaque para a intervenção de fundo da Vice-presidente da Comissão Europeia Věra Jourová, que irá apresentar o Plano de Ação para a Democracia Europeia. Nesta ocasião serão reveladas algumas novidades para apoiar a recuperação e a transformação dos setores da comunicação social e audiovisual. Estes sectores, particularmente afectados pela crise do coronavírus, são fundamentais para a democracia, a diversidade cultural da Europa e a autonomia digital.

Do programa constam ainda painéis sobre o futuro digital nos media e o programa Media Veritas que luta contra a desinformação, bem como uma mensagem de Francisco Pinto Balsemão, refundador da Associação em 1975.

O Dia Nacional da Imprensa abre com uma mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e encerra com uma comunicação do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva.

A iniciativa começa às 09h30 horas e pode ser seguida nesta plataforma digital e no https://www.apimprensa.webliveconnect.com/