Luta contra a desinformação em debate na quinta-feira

Este ano, a Associação Portuguesa de Imprensa completa 60 anos. A 17 de Dezembro, dia em que se celebra o Dia Nacional da Imprensa, realiza um evento on-line, cuja temática central é a 'Luta Contra a Desinformação'.

Do programa constam mensagens do Presidente da República e do Secretário de Estado dos Media, bem como uma intervenção de fundo da Comissária Vera Jourova, e painéis sobre o futuro digital nos media e o programa Media Veritas que luta contra a desinformação.

Além disso, participa ainda o cardeal José Tolentino Mendonça, que irá abordar a desinformação e a responsabilidade da comunicação social.

A iniciativa começa às 09h30 horas.