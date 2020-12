Von der Leyen e Stoltenberg pedem cooperação reforçada entre UE e NATO

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apelaram hoje a uma cooperação reforçada entre os dois parceiros, nomeadamente na área da cibersegurança, clima e resiliência.

Os dois responsáveis falavam à entrada para a reunião semanal do colégio de comissários da União Europeia (UE) que irá contar hoje, excecionalmente, com a presença do secretário-geral da NATO, a primeira vez que o mais alto responsável da organização é convidado para participar na reunião.

Frisando que se trata de um "símbolo e um sinal da muito boa cooperação" que a Comissão tem com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), Von der Leyen frisou que se pode "fazer mais".

"A Comissão Europeia e a NATO são bons parceiros mas podíamos fazer mais. Podíamos ser estratégicos, e definir melhor prioridades em assuntos como a cibersegurança e as tecnologias emergentes, mas também a transição climática e a resiliência", sublinhou Von der Leyen numa conferência de imprensa conjunta com Stoltenberg.

Referindo a "honra" que tem em ser o primeiro secretário-geral da NATO a participar na reunião, também Stoltenberg referiu que acredita que se pode "fortalecer ainda mais a cooperação" entre as duas organizações.

"Conseguimos fazer com que a cooperação entre as nossas duas organizações atingisse níveis sem precedentes, trabalhamos juntos em muitos assuntos (...) mas acho que podemos fortalecer ainda mais a nossa cooperação", frisou o secretário-geral da NATO.

Entre as prioridades identificadas para a cooperação, Von der Leyen destacou a transição climática, sublinhando que "o aquecimento global já está a causar mudanças geopolíticas severas", e pediu a Stoltenberg que ambos comecem a partilhar "previsões e investigação".

"A transição climática tornou-se num dos principais fatores de segurança. Basta pensar na desertificação das paisagens ou nos conflitos [para ter acesso] a recursos escassos como a água ou terras agrícolas", sublinhou Von der Leyen.

O secretário-geral também salientou a necessidade de cooperação acerca das alterações climáticas, sublinhando que se tratam de "multiplicadores de crises".

"O aquecimento global e a transição climática são multiplicadores de crises e a NATO tem de responder aos desafios de segurança derivados [daí]", frisou.

Quanto à resiliência, Von der Leyen frisou que o Fundo de Recuperação da UE e o orçamento comunitário irão ter um impacto na segurança do continente e reforçar a cooperação com a NATO.

"A mobilidade militar, por exemplo, sai beneficiada caso tenhamos sistemas ferroviários melhores", frisou a presidente da Comissão.

O secretário-geral concordou com Von der Leyen sublinhando que são necessárias "sociedades fortes e infraestruturas resilientes" para os parceiros se assegurarem de que há uma "defesa forte".

Os dois parceiros sublinharam ainda a necessidade de cooperarem nos assuntos relacionados com a cibersegurança, tendo Stoltenberg referido que se têm registado "ciberataques mais frequentes e sofisticados", e Von der Leyen frisado que é "muito importante proteger redes críticas e dados sensíveis".

"Temos ambos um interesse mútuo em nos assegurar que o 'hardware' de que dependemos é seguro. Queremos ambos também lutar contra a desinformação que ameaça as nossas democracias", referiu a presidente da Comissão.

Stoltenberg concluiu referindo que não acredita nos "Estados Unidos sozinhos" ou numa "Europa sozinha", mas sim numa "América do Norte e Europa que trabalham juntos" e apelou a que seja utilizada a oportunidade "para fortalecer e revitalizar a relação transatlântica".

"Em tempos incertos, precisemos de instituições internacionais fortes, como a UE, como a Comissão Europeia e como a NATO. Quando trabalhamos juntos, somos mais fortes e somos capazes de gerir as dificuldades que enfrentamos juntos", sublinhou o secretário-geral da Aliança.