Exposição de Laura Andrade patente no Museu Casa da Luz

Foi inaugurada esta tarde a exposição a solo de Laura Andrade, intitulada 'A tentar lidar com tudo', e que ficará patente no Museu de Electricidade Casa da Luz até ao dia 29 de Janeiro.

Laura Andrade é uma designer gráfica, ilustradora e animadora 2D, nascida há 25 anos na Ilha da Madeira e que, desde sempre, adora expressar-se visualmente através de variados formatos, cores e projectos.

De acordo com a ilustradora, “a exposição 'A tentar lidar com tudo”, em termos de sentimento, pode ser vista como um pensamento colectivo. Toda a gente está a passar por uma fase assustadora e stressante, e certamente a tentar lidar com a mesma aos poucos”.

Nesta exposição, a artista madeirense demonstra que desenhar e criar funcionou como escape e como maneira de lidar com as adversidades que enfrentou, convidando os visitantes a reviver este ano pelos seus olhos, a reencontrar sentimentos que todos partilhamos, com um toque de ironia, sarcasmo e uma pitada de stress. Tudo resumido em 22 ilustrações.

Esta exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10:00 às 12:30 e das 14:00 às 18:00.