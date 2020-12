Rubina Leal pergunta onde andou Paulo Cafôfo no debate da Saúde

A Saúde era “a bandeira do PS”, lembrou Rubina Leal que estranhou a ausência do líder socialista do debate com Pedro Ramos.

A deputada do PSD acusou Paulo Cafôfo de se “esconder atrás do seu líder parlamentar”, quando este foi um tema de campanha do PS que prometia “médico de familia para todos” e a solução para as listas de espera.

Rubina Leal acusa o PS de pretender criar momentos mediáticos com a questão das listas de espera e esquecer tudo o que tem sido feito pelo governo.