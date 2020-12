Paulo Cafôfo elogia Junta de Freguesia da Santa Maria Maior

Paulo Cafôfo acompanhou hoje o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Guido Gomes, num percurso pela freguesia, onde teve a oportunidade de contactar com a população local e visitar as várias obras de proximidade promovidas por aquela entidade.

Naquela que é a primeira iniciativa política da nova concelhia do Funchal, Guido Gomes mostrou ao presidente do PS-Madeira o resultado do trabalho da equipa da junta, particularmente nas obras de recuperação e requalificação de habitação de famílias que se encontravam em precárias situações de habitabilidade.

“É este o verdadeiro trabalho de um autarca e do poder local. Conhecer a sua comunidade, a sua freguesia e as famílias que a compõem, as suas carências e necessidades, usando de todos os esforços ao seu dispor para colmatar os problemas”, refere Paulo Cafôfo, sublinhando o reconhecimento das famílias que viram as suas habitações recuperadas, por esta equipa da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

Paulo Cafôfo demonstra grande confiança face aos próximos desafios eleitorais autárquicos.

O PS Madeira tem nos seus quadros um conjunto de autarcas de grande competência que elevam bem alto a matriz de proximidade do partido". Paulo Cafôfo

“Somos a maior força autárquica da Região, com o maior número de madeirenses a viver em concelhos governados pelo PS Madeira. Um número que queremos incrementar nas próximas eleições autárquicas, as quais encaramos com sentido de grande responsabilidade e humildade", acrescenta.

Concluiu, dizendo que “o PS tem feito a diferença na governação do poder local".