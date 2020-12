Jorge Carvalho apresenta orçamento “inimigo da demagogia e do populismo”

Um orçamento “amigo da eficácia e da eficiência das instituições “ e “inimigo da demagogia e do populismo” é o que apresenta o secretário regional a Educação, Ciência e Tecnologia.

Jorge Carvalho está a ser ouvida, na discussão na especialidade do orçamento e plano e começou por referir a distribuição de verbas do seu orçamento, superior a 408 milhões de euros que “aprofunda políticas sociais”, assegura a “transição digital” e promove a inclusão.

O secretário também destaca o investimento em ciência e tecnologia e “mantém o quadro de apoios ao desporto” e continuidade das políticas de juventude.

Jorge Carvalho destaca o reforço do apoio social escolar e garantia de que mais 2.000 alunos terão acesso a tabletes.

O secretário assegura as condições para “recuperação integral do tempo de serviço” dos professores e o reforço do quadro de assistentes operacionais.

Jorge Carvalho termina rejeitando entrar em “populismo” e prometer o que não é realista.

“É errado julgar-se que o populismo reside apenas numa extrema direita, na verdade, reside na mentalidade daqueles que acham que vale tudo, incluindo minar a imagem das instituições governativas, na ânsia de atingir o poder”.