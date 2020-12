Descarga na Estação Elevatória dos Reis Magos vai motivar acção de mergulhadores

O Município de Santa Cruz informou, esta terça-feira, que vai empenhar mergulhadores profissionais nos Reis Magos dada a necessidade de minimizar danos ambientais devido a uma descarga que se vai realizar esta quarta-feira na Estação Elevatória.

De acordo com nota publicada nas redes sociais, entre as 10 horas e as 13 horas de 16 de Dezembro será necessária a utilização do descarregador submarino de emergência. Será instalada a 3.ª e última bomba da Estação Elevatória, bem como um novo quadro elétrico definitivo e uma comporta na caixa de decantação de inertes.

Os mergulhadores profissionais estarão empenhados na recolha dos resíduos sólidos à saída do descarregador.