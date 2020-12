10 hotéis à venda na Região

A crise pandémica está a deixar marcas profundas no sector hoteleiro, com o 'idealista' a revelar que na Região havia em Outubro 10 hotéis à venda, o dobro do que havia sido registado em Março, quando foi declarado o primeiro estado de emergência nacional.

Nove destas unidades estão localizadas na Madeira e uma está à venda no Porto Santo.

No estudo sobre a venda de hotéis em Portugal desde Março deste ano, o 'idealista' revela que no final de Outubro havia 166 hotéis à venda em Portugal, mais 4% do que em Março.

Em termos quantitativos, a região Centro lidera a lista de imóveis disponíveis no mercado, com 53 unidades em Outubro, o que representa um aumento de 15% face ao número de hotéis anunciados em Março (46). Seguem-se, por esta ordem, a região Norte e o Algarve, com 37 e 29 hotéis anunciados para venda, respectivamente, no final de Outubro.

Todos os hotéis custam mais de dez milhões de euros e encontram-se sobretudo no Algarve e em Lisboa. A liderar a lista está um empreendimento turístico de quatro estrelas localizado na zona da Praia da Oura, em Albufeira, que está no mercado por 36 milhões de euros.