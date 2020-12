Quatro turmas e 10 profissionais da EB1/PE Visconde Cacongo em isolamento

A Secretaria Regional de Educação confirmou esta segunda-feira que 88 alunos e dez docentes e não docentes da EB1/PE Visconde Cacongo, na freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal, foram colocados em isolamento profiláctico esta segunda-feira, depois de um assistente operacional ter testado positivo para Covid-19.



“Um assistente operacional testou positivo. Na sequência, dez profissionais, entre docentes e não docentes, referenciados como contactos próximos, e quatro turmas (88 alunos), iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde”, refere a tutela do Governo Regional.

“Por esta razão, o edifício da Visconde Cacongo está encerrado, mantendo-se a actividade lectiva no edifício do Faial, concretamente para os 3.º e 4.º anos e uma sala do pré-escolar”, acrescentou a secretaria.

Esta é a terceira vez que a EB1/PE Visconde Cacongo acciona o plano de contingência devido à Covid-19. O primeiro ocorreu a 18 de Novembro, quando um aluno que teve contacto próximo com um caso positivo foi colocado em confinamento.

Mais recentemente, na última quinta-feira, dia 10 de Dezembro, um docente testou positivo, levando a que duas turmas (29 alunos) iniciassem um regime de aulas não presencial.