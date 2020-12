Açores reabrem 15 escolas e mantêm sete encerradas

Os Açores mantêm sete estabelecimentos de ensino encerrados e outros seis com turmas em isolamento profilático, mas hoje já reabriram 15 escolas na região, informou o Governo Regional, em nota de imprensa.

De acordo com o comunicado enviado hoje pela Secretaria Regional da Educação, mantêm-se encerradas, no agrupamento escolar Canto da Maia, a EB 1/JI Professor Dr. Alexandre Linhares Furtado, a EB 1/JI de Ribeira Quente, que pertence à EBS da Povoação e todos os estabelecimentos de ensino da EBI de Rabo de Peixe, todas elas em São Miguel.

Na ilha Terceira, a EB 1/JI Infante D. Henrique, que pertence à EBI de Angra do Heroísmo, e a EB 1/JI do Porto Judeu, da EBI Francisco Ferreira Drummond, também estão encerradas.

A tutela esclarece ainda que, em relação aos jovens de Rabo de Peixe que frequentem escolas fora da freguesia, que estará sujeita a cerca sanitária a partir das 00:00 de quinta-feira, e até 08 de dezembro, "foram dadas instruções a todas as unidades orgânicas de São Miguel no sentido da não penalização desses alunos, devendo as suas faltas ser consideradas como justificadas, os procedimentos de avaliação adaptados e ser feito o ensino à distância".

"Quanto a docentes e não docentes na mesma condição, as escolas receberam, igualmente, instruções para a não penalização destes trabalhadores, devendo os mesmos cumprir as suas funções em regime de teletrabalho", completa a nota.

Há também turmas "que se encontram numa situação de ensino à distância" na EB2,3/S Isabel do Carmo Medeiros, e na EB 1,2,3/JI de Furnas, ambas na EBS da Povoação, em São Miguel.

A situação repete-se na Terceira, com turmas da EB 1,2,3/JI da Vila de São Sebastião, que pertence à EBI Francisco Ferreira Drummond, na EBS Tomás de Borba, na ES Jerónimo Emiliano de Andrade e na ES Vitorino Nemésio.

Hoje reabriram 15 unidades que estavam encerradas, todas em São Miguel, que pertencem às escolas EBI de Água de Pau, EB1/JI Canto da Maia, EB 2 Roberto Ivens, EBI dos Arrifes, EB 1,2,3/JI de Vila de Capelas, EB 1,2,3/JI de Furnas, EBI da Ribeira Grande, EB 2,3/S Armando Côrtes-Rodrigues, ES da Lagoa, ES Antero de Quental, ES Domingos Rebelo, ES da Ribeira Grande.

A Secretaria Regional da Educação defende que "o ensino deve ser, primordialmente, presencial" e que "o recurso ao ensino à distância será sempre excecional".

A secretaria esclarece, ainda, que "os critérios de abertura e encerramento de escolas e de isolamento profilático de turmas ou alunos individualmente considerados obedecem a preceitos técnicos, da responsabilidade da autoridade de saúde, após a análise epidemiológica e o estudo das cadeias de transmissão em cada caso".

No dia 13 de novembro, o Governo Regional dos Açores decidiu que todos os estabelecimentos de ensino e ateliês de tempos livres da ilha de São Miguel, nos Açores, em que tenham sido detetados casos de infeção pelo novo coronavírus iriam encerrar.

Nas restantes ilhas, a situação é analisada caso a caso.

Nos Açores existem atualmente 367 casos positivos ativos de covid-19, sendo 241 em S. Miguel, 120 na Ilha Terceira, dois no Pico, dois no Faial e dois nas Flores.

Foram detetados até hoje na região 1.062 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Verificaram-se ainda 18 óbitos nos Açores devido à covid-19, e 594 casos recuperados.