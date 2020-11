Saldo da balança comercial da Madeira com o exterior positivo em quase 85 milhões de euros

Segundo a mesma publicação, "no período homólogo, o saldo entre exportações e importações havia registado um superavit de 67,9 milhões de euros e a taxa de cobertura tinha-se fixado nos 150,7%", ou seja redunda numa melhoria de 24,5% entre um período e o outro.

Refere a DREM, "no período em referência, o total de exportações de empresas com sede na RAM rondou os 191,9 milhões de euros, 51,0% das quais com destino a países fora da União Europeia, enquanto as importações atingiram os 107,3 milhões de euros, 75,7% das quais provenientes da União Europeia". E acrescenta: "As exportações de bens registaram uma variação homóloga de -4,9%, enquanto as importações de bens diminuíram 19,9% face aos primeiros nove meses de 2019."

Ainda assim, é de notar no gráfico que em termos de exportações, o 3.º trimestre (62,3 milhões de euros) foi o pior dos últimos cinco (desde o 3.º trimestre de 2019, com quase 64,2 milhões de euros), sendo certo que o 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2020 representaram quebras trimestrais consecutivas.