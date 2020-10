Balança comercial da Madeira fecha 2019 com 100 M€ positivos

Com efeito, frisa, "o saldo positivo na Balança Comercial com o estrangeiro em 2018 havia sido de 50,4 milhões de euros e em 2017 de 4,1 milhões de euros", com as exportações a registarem um crescimento de +18,5% para 272,1 milhões de euros, enquanto que as importações recuaram -4,0% para 172,1 milhões em 2019, "traduzindo uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 158,1% (128,1% em 2018)".

Diz ainda a DREM que "o aumento das exportações foi essencialmente determinado pelas transações comerciais de bens com os países Intra-UE, que passaram de 88,9 milhões de euros em 2018 para 152,5 milhões de euros em 2019", enquanto que "as exportações para países Extra-UE superaram os 119,5 milhões de euros em 2019, valor abaixo dos 140,8 milhões de euros contabilizados em 2018".

Importante foi a diminuição das importações seja com os países da União Europeia, seja com os países fora da UE. "No primeiro caso, as importações atingiram os 152,6 milhões de euros no ano de 2019, 5,5 milhões de euros abaixo do contabilizado no ano precedente", bem como "as aquisições feitas a países Extra-UE decresceram de 21,2 milhões de euros em 2018 para 19,5 milhões de euros em 2019".

Peso do CINM é crucial, mas perdeu importância

De acordo com a análise feita pela DREM, "as empresas licenciadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) foram responsáveis por exportações no valor de 196,4 milhões de euros em 2019, valor próximo dos 197,1 milhões de euros observados no ano precedente. O peso das exportações realizadas por aquelas empresas face ao total foi de 72,2% no ano em análise (85,8% em 2018)", o que revela uma perda da importância/influência nestas contas positivas, ainda assim significando que 72 euros em cada 100 exportados foram por via destas empresas.

"No que diz respeito às importações realizadas pelas empresas licenciadas no CINM, observa-se que o valor dos bens adquiridos a empresas estrangeiras em 2019 rondaram os 64,2 milhões de euros, montante inferior ao do ano precedente, no qual ultrapassou os 73,5 milhões de euros. Este decréscimo implicou uma diminuição da proporção das importações feitas pelas empresas licenciadas no CINM face ao total, sendo o valor de 37,3% em 2019 (41,0% em 2018)", aponta a DREM.

Refira-se, por fim, que estes são resultados provisórios, pelo que passíveis de alteração/ajuste, ainda assim permitindo para já fazer comparações com anos anteriores, estes já com resultados definitivos, incluindo 2017 e 2018, que juntamente com 2019 fazem os únicos três anos em que a Madeira apresenta saldo positivo entre importações e exportações desde 1976.