Duas corporações reforçam combate às chamas no Jardim da Serra

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estão a enviar equipas para reforçar o combate às chamas no Jardim da Serra.

De recordar que, tal como o DIÁRIO já tinha avançado, um fogo florestal lavra no sítio da Eira das Moças e mobiliza os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos - que estão no local com dois veículos - bem como o helicóptero afecto ao Serviço Regional de Protecção Civil. O meio aéreo está já a proceder a descargas de água no local.

As chamas estão a lavrar com alguma intensidade, daí a necessidade de reforço de meios para o teatro de operações.