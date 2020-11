João Quintino actua hoje em programa da TVI

O artista madeirense João Quintino actua este domingo no programa ‘Somos Portugal’, da TVI. Com transmitido em directo a partir de Lisboa, as performances do artista regional acontecem na terceira e quarta parte do programa, com os temas ‘Fica Até Amanhecer’, um single editado em Maio, e ‘Ela é um Furacão’, tema que fez parte do Disco de Ouro 20/21 editado em Maio pela editora Espacial.

Para 15 de Novembro, está prevista a participação de João Quintino no programa da SIC ‘Olhó o Baião’, com os mesmos temas musicais.