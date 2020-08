Jornalista João Fernando Ramos vai integrar a equipa da TVI

A TVI anunciou hoje que o jornalista João Fernando Ramos vai integrar a equipa da estação e ser responsável executivo pela operação e expansão na região norte do país.

"A nova TVI que estamos a construir é um canal de televisão em aberto, uma plataforma de conteúdos verdadeiramente nacional, inclusiva e capaz de unir os portugueses", refere o diretor-geral, Nuno Santos, em comunicado, salientando que uma das missões é afirmar a estação "nas diferentes regiões do país, estimulando a proximidade às pessoas".

Nesse sentido, "a nova estrutura da TVI terá um responsável executivo pela nossa operação e expansão na região norte do país", acrescenta.

"O jornalista João Fernando Ramos, que nos últimos anos apresentou e coordenou o Jornal 2 na RTP2 e que foi considerado em 2019 um dos 10 jornalistas mais influentes, num estudo realizado pela Omnicom/Cision/UCP, vai coordenar a estratégia de implementação que visa dar ao Porto e ao norte uma nova centralidade", adianta.

"Em articulação com o diretor-geral, terá responsabilidades transversais, com o foco nas áreas de conteúdos", salienta Nuno Santos, que refere que João Fernando Ramos "começa a trabalhar no próximo dia 01 de setembro".

Em 24 de julho, a TVI anunciou a nova equipa de direção de informação, liderada por Anselmo Crespo, que conta com Lurdes Baeta como diretora-adjunta, e com Joaquim Sousa Martins, Pedro Benevides e Pedro Mourinho como subdiretores.