Ruben Aguiar volta a promover trabalho em programas de televisão da SIC

Ruben Aguiar volta a promover o seu trabalho em programas da SIC. No domingo à tarde, o cantor madeirense actua no 'Domingão' e na manhã de terça-feira leva a sua música ao programa 'Alô Portugal'.

Ruben Aguiar irá interpretar dois temas. Um deles extraído do seu álbum de originais '1963', intitulado 'Quem não come em casa', e 'A Música do Gago', que foi 'single de platina', cujo galardão foi recebido na SIC, no programa 'Olhó Baião'.

Recorde-se que o álbum de originais '1963', que foi lançado em homenagem ao pai que já faleceu, chegou a entrar directamente para o 14.º lugar do ‘Top Nacional de Vendas’, tendo estado à frente de nomes como Xutos & Pontapés, Tony Carreira e Amália Rodrigues.

O CD, que conta com a colaboração de Ricardo Landum, autor de alguns dos maiores êxitos da música ligeira portuguesa, está disponível nas plataformas digitais, assim como na Fnac e Worten.

Nos últimos tempos, Ruben Aguiar tem promovido este seu novo trabalho de originais em programas da televisão nacionais, como ‘Olhó Baião’, na SIC’, 'Casa Feliz', na SIC, ‘Preço Certo’, na RTP1, e ‘Somos Portugal’, na TVI.