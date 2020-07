Ruben Aguiar actua, a 3 de Agosto, no programa da SIC 'Casa Feliz, que é apresentado por João Baião e Diana Chaves.

O cantor madeirense irá apresentar o seu mais recente trabalho discográfico '1963', tal como tem vindo a fazer nestas últimas semanas em vários programas de televisão nacionais, como 'Olhó Baião', na SIC', 'Preço Certo', na RTP1, e 'Somos Portugal', na TVI.

Recorde-se que o álbum, que conta com a colaboração de Ricardo Landum, entrou directamente para o 14.º lugar do ‘Top Nacional de Vendas’, à frente de nomes como Xutos & Pontapés, Tony Carreira e Amália Rodrigues.

Neste programa da SIC, Ruben Aguiar irá interpretar o seu primeiro 'single' extraído do CD, 'Quem não come em casa', cujo 'videoclip' conta com 69 mil visualizações.