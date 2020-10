Casamento homossexual na igreja poderá vir com o tempo

Frei Bento Domingues não foi surpreendido pela posição assumida pelo Papa Francisco no documentário ‘Francesco’ em relação à necessidade de reconhecer e proteger as relações homossexuais através da lei civil. “Devo dizer que não me estranha nada, nada, nada, absolutamente nada”. O teólogo acredita que no futuro a Igreja poderá reconhecer também esta união em termos religiosos. “A meu ver está na lógica do que o papa disse.”

O Papa Francisco já tinha dito várias vezes que era necessário ter na Igreja uma atitude de acolhimento dos homossexuais, que deviam ser recebidos como os heterossexuais, recorda Frei Bento Domingues, lembrando que a abertura fundamental veio antes. “Era algo em que insistia sempre. São filhos de Deus como todas as pessoas”.

Embora na tradição católica o casamento seja apenas entre um homem e uma mulher, e Francisco não tenha entrado na questão doutrinal sobre o casamento, o Papa pega numa coisa fundamental na opinião de Bento Domingues, que é que "essas pessoas que se amam e vivem juntas têm de ter protecção social”. “Eu acho que o que o Papa diz é demasiado óbvio. Se a gente pensar dois segundos, ele disse o óbvio: essas pessoas amam-se, vivem juntas, tratam uma da outra. Têm de ter protecção.” Se um dia vai haver também uma formulação religiosa para essa união? “Não sei. Mas a meu ver está na lógica do que o papa disse.”

Bento Domingues acredita que a não acontecer, os homossexuais ficarão numa posição desigual em relação aos outros cristãos. “Na lógica do papa, a palavra casamento sacramental estava reservada aos heterossexuais, homem mulher. Agora os homossexuais católicos vão começar também a dizer ‘Mas se na sociedade civil não quer discriminação, como é que se faz discriminação na Igreja?’” Por isto, no entender deste teólogo, a posição em relação ao sacramento também poderá mudar. "O hábito vem de muito longe, ainda vai levar algum tempo, creio eu, a haver esse reconhecimento. Mas está na lógica do que o Papa está a fazer, está a dizer”.

Fruto da posição assumida pelo Papa, há já divisões dentro da Igreja, ainda que Francisco tenha sublinhado que não estava a mudar nada na doutrina, estava apenas a reconhecer a realidade. "A parte conservadora vai armar aí um ‘31’, mas é necessário ver também uma coisa: os homossexuais não fazem parte de conservadores ou progressistas. São homossexuais e ponto.” Há de um lado e de outro, diz Frei Bento Domingues. Acredita que poderá haver chantagem por parte dos movimentos mais radicais, “mas serão sempre coisas muito minoritárias”, porque, diz, as pessoas começam a reflectir sobre a realidade e têm essa realidade nas próprias famílias.