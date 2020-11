Congresso da JSD/Madeira realiza-se amanhã e domingo em formato digital

A JSD/Madeira realiza, neste fim-de-semana, o seu XXIII Congresso Regional, em formato digital, devido ao agravamento da pandemia Covid-19. Uma decisão que contraria o modelo inicialmente previsto, mas que se assume à luz da necessária responsabilização que, também neste processo, se exige aos mais jovens, no que toca à prevenção e combate desta doença.

Os trabalhos terão lugar, neste sábado, dia 7 e, no domingo, dia 8 de novembro, na sede do PSD/M, na Rua dos Netos – Funchal, apenas e só com a presença da Direcção da estrutura, sendo que cada Congressista poderá aceder à plataforma do Congresso e participar, desde o seu domicílio ou outro local da sua conveniência, no mesmo.

Trabalhos esses que poderão ser acompanhados, pelos Órgãos de Comunicação Social, através da plataforma www.congresso.jsdmadeira.pt e mediante inscrição, nas Sessões de Abertura e de Encerramento (sábado, dia 7 de novembro, pelas 15.00 horas e domingo, dia 8 de novembro, pelas 15.00 horas, respectivamente), aos quais será também disponibilizada mais informação, através de notas de imprensa a enviar, conforme habitual.

A Sessão de Abertura, prevista para amanhã, dia 7 de Novembro, pelas 15.00 horas, contará com a presença do Secretário-Geral do Partido, José Prada, na sede regional, que fará uma intervenção a marcar o arranque dos trabalhos.

Já a votação para a nova liderança da JSD/M será descentralizada a todos os concelhos da Região e decorrerá no domingo, entre as 11.00 e as 13.00 horas.