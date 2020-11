Selecção anuncia convocados para jogos com Andorra, França e Croácia

Já são conhecidas as listas de convocados para os próximos jogos da selecção nacional, que vai discutir as decisões finais na Liga das Nações com França e Croácia (respectivamente a 14 e 17 de Novembro). Joga também um particular com Andorra a 11 de Novembro, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Fernando Santos não deverá operar alterações substanciais em relação à última lista, sendo que Anthony Lopes, José Fonte e o capitão Cristiano Ronaldo, que tiveram testes positivos para o novo coronavírus durante o último estágio, mas já recuperaram, são as novidades entre os eleitos.

O lateral esquerdo Mário Rui, que foi retirado da última convocatória, uma vez que foi impedido de sair de Itália devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, volta a estar também nas escolhas do seleccionador.

Já Paulinho e Pedro Neto foram hoje convocados pela primeira vez para a selecção portuguesa de futebol, enquanto Pepe ficou de fora das opções devido a lesão.

Em relação à última convocatória, Fernando Santos deixou de fora Bruno Varela (Vitória de Guimarães), Sequeira (Sporting de Braga), Daniel Podence (Wolverhampton, Ing), Rafa Silva (Benfica) e André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale).

Confira as listas:

Portugal, que é o detentor do troféu, lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já não têm qualquer hipótese de seguir em frente.