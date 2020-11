Suspeitas, saúde e América nas capas da imprensa de hoje

Eis os títulos do jornais e revistas de hoje:

Sábado:

- "Negócios do hidrogénio em Sines: Suspeitas de corrupção no Governo: Ministério público está a investigar o ministro Siza Vieira e o secretário de Estado João Galamba"

- "Dores de cabeça, acne e rinite: Como evitar os efeitos nocivos do uso da máscara"

- "São guionistas e intérpretes: As seis novas e talentosas humoristas portuguesas"

- "Tragédia: A história de amor de Isabel dos Santos e Sindika Dokolo"

Visão:

- "Caos na América dividida"

- "Carlos Neto: 'Os presos têm mais tempo livre fora da cela do que as crianças no dia a dia'"

- "Pandemia: As angústias e inquietações de 12 diretores de hospitais"

Correio da Manhã:

- "Apoio às empresas trava desemprego: Vírus destrói 125 mil postos de trabalho"

- "'Não somos robôs. Precisamos de ajuda', relato dramático de enfermeira"

- "Doentes não urgentes sem camas. Hospitais libertam pessoal e equipamento"

- "Recolher obrigatório aplicado das 23H00 às 6H00 em 121 concelhos"

- "Ciência está otimista. Vacina pode chegar ainda este ano"

- "Eleições nos EUA: Trump exige recontagem dos votos"

- "Dois baleados na Amadora: Gang aos tiros em estação de comboio"

- "Hoje há Europa na Luz: 'Não estávamos preparados para perder', Águia ataca Rangers para esquecer Bessa"

- "Mistério em Braga: Reformada morta em caminho de terra"

- "CM revela lista: Faltam remédios para doenças de inverno"

Público:

- "Milhão e meio de consultas vão ficar por fazer"

- "Biden quer fazer a festa e Trump pede recontagens"

- "Trabalhadores informais sem receber apoios desde julho"

- "Governo não tem pressa no novo aeroporto no Montijo"

- "Entrevista: 'Há muita margem' para que o BE aprove o Orçamento', diz António Mendonça Mendes [secretário de Estado dos Assuntos Fiscais]"

- "EUA saíram formalmente ontem do Acordo de Paris"

Jornal de Notícias:

- "Biden e Trump em pé de guerra judicial"

- "Pandemia cancelou 96 mil cirurgias em nove meses"

- "Análise: Os resultados e os próximos episódios da batalha eleitoral"

- "Congresso: Câmara baixa é azul e o Senado fica pintado de vermelho"

- "PSP reforça segurança em potenciais alvos de ataques terroristas"

- "Carrazeda: Desvia milhões das contas de clientes e acaba detido"

- "Novo estudo ambiental atrasa aeroporto do Montijo"

- "Calamidade no comércio da Invicta"

- "FC Porto: Pepe será jogador dos dragões até aos 40 anos"

- "Liga Europa: Benfica e Braga de mira apontada ao apuramento"

- "Sporting: Max e Inácio renovam contrato"

Jornal i:

- "SNS24 passa a emitir declarações para justificar faltas ao trabalho"

- "A batalha pela Casa Branca passou das urnas para os tribunais"

- "Dia do cuidador informal. 'É uma luta diária bastante dura'"

- "Parlamento vai discutir proibição das corridas de cães em Portugal"

- "CTT. Lucro cai 81% para 4,3 milhões até setembro"

- "Autocarros turísticos vão reforçar oferta dos transportes públicos"

- "40% das mulheres que fumam fazem-no durante a gravidez"

- "Parlamento. Estado de emergência aprovado esta semana"

Negócios:

- "Sem onda azul, mas com um pé na Casa Branca"

- "Privados tiveram queda de atividade superior ao SNS"

- "Cortes de pessoal na TAP vão já para discussão com sindicatos"

- "Será a Farfetch a próxima Amazon ou Myspace?"

- "Costa admite mais pessoas por loja até ao Natal"

- "Fundos: Bazuca europeia obriga a mudar mentalidades"

- "Segunda vaga deixa sistema de justiça de novo em risco"

A Bola:

- "Benfica-Rangers: Hora de mudar o 'chip': Águia quer esquecer na Europa o desaire do Bessa"

- "FC Porto: Pepe dragão até aos 40 anos"

- "Conceição suspenso por 15 dias"

- "Sporting: Liderança muda estratégia de mercado"

- "Leicester-SC Braga: Covid-19 deixou Fransérgio em terra"

O Jogo:

- "Benfica-Rangers. Leicester-Braga: Alto risco: Liga Europa chega ao grau de dificuldade mais elevado para as duas equipas portuguesas"

- "FC Porto: Pepe renova primeiro"

- "Sporting: Doyen suspeitou dos leões"

- "Boavista: Como Seabra convenceu Angel Gomes"

- "Quinas de Ouro: Três prémios para o FC Porto"

Record:

- "Sporting: Amorim trava euforia: Ninguém fala no título e foco é sempre o jogo seguinte"

- "Benfica-Rangers: Jesus poupa sem medo"

- "Leicester-SP Braga: Carvalhal admite gestão física: 'Jogadores não são máquinas!'"

- "Pepe dragão até aos 40 anos"

- "FC Porto: Sérgio suspenso por 15 dias"

- "Bronca à vista na 2.ª Liga: P Ferreira está disposto a adiar duelo com o Moreirense"