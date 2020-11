Colômbia contabiliza mais de 8.500 infecções nas últimas 24 horas

A Colômbia contabilizou mais 8.692 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 1.108.084 o número de contágios desde o início da pandemia, anunciou na quarta-feira o Ministério da Saúde colombiano.

De acordo com as autoridades sanitárias, citadas pela agência espanhola Efe, morreram mais 166 pessoas, aumentando para 32.013 o número de óbitos desde o início da pandemia da doença (covid-19) provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Contudo, 141 dos 166 novos óbitos correspondem a dias anteriores a quarta-feira e que ainda não tinham integrado os dados da tutela.

Entre as regiões com maior número de mortes, a capital do país, Bogotá, contabilizou 33 mortes, seguida por Antioquia (24), Santander (13), Tolima (12), Caldas, Hula e Vale da Cauca (dez)e Meta (sete).

O Ministério da Saúde também anunciou que há 71.357 casos ativos no país, mas o número de pessoas que recuperaram está agora nos 1.002.202, ou seja, 90,44% das pessoas infetadas pelo SARS-CoV-2 conseguiram superar a doença.

Antioquia foi a região com o maior aumento de casos no último dia (mais 2.008), seguida por Bogotá (1.818), Vale de Cauca (678), Cesar (426) e Santander (412).

As autoridades sanitárias realizaram 50.994 testes à presença do novo coronavírus nas últimas 24 horas.