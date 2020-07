'Juca' volta a orientar o CAB Madeira masculino

O madeirense João Paulo silva, 'Juca' irá manter-se no comando da equipa principal sénior masculina do CAB Madeira, que volta a competir no escalão máximo do basquetebol português.

"Esta semana apresentaremos todas as renovações bem como as “caras novas” para o nosso CAB 20/21! Uma época diferente para todos, muitos desafios! Contamos com o Juca, uma pessoa da casa e um defensor acérrimo do CAB e do Basquete", pode ler-se na noticia divulgada há instantes nas redes sociais do clube.

De referir que o técnico madeirense irá lider a equipa masculina pelo sétimo ano consecutivo.