Marítimo perde (1-2) em Famalicão

O Marítimo perdeu esta noite frente ao Famalicão, por 1-2. Os verde-rubros até se adiantaram no marcador por intermédio de Joel Tagueu, aos 12 minutos - após uma cabeçada sem hipótese de defesa para Vaná -, mas deixaram os famalicenses operar a reviravolta no marcador, ainda na primeira parte.

Em encontro alusivo à 7.ª jornada da I Liga, o defesa sérvio Babic (28') e o avançado argentino Valenzuela (32') fixaram o resultado final, ainda no primeiro tempo, consumando a primeira vitória para os pupilos de João Pedro Sousa nos últimos cinco jogos.

Com este resultado, o Famalicão sobe ao 8.º lugar da classificação geral da I Liga, com 9 pontos somados, enquanto o Marítimo segue em 14.º lugar, com 7 pontos amealhados.