Orçamento Regional para 2021 “está quase fechado”

A proposta de Orçamento Regional da Madeira para 2021 está quase concluída. Faltam apenas acertar pormenores que estarão resolvidos até a próxima semana, quando Miguel Albuquerque e Pedro Calado reunirem-se para o efeito.

“Está quase fechado. Falta apenas dois ou três aspectos. Na próxima semana vou reunir com o Vice-presidente para estabelecermos o fecho do Orçamento”, revelou hoje o presidente do Governo Regional, sem adiantar mais pormenores sobre aquele que será o maior orçamento de sempre.