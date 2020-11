Mulher ferida em acidente na via rápida

Uma colisão entre dois carros na via rápida, ao KM 14.2, em Santo António, provocou esta tarde um ferido.

A vítima, uma mulher de 47 anos, queixava-se de dores no pescoço e foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que a transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP tomou conta da ocorrência e controlou o trânsito que ficou congestionado.