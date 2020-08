PSD diz que retoma do turismo será vital para a economia regional

O Grupo Parlamentar do PSD considera que a retoma do turismo será extremamente importante para impulsionar a economia da Região, que se ressentiu pela situação de confinamento dos cidadãos e turistas a que obrigou a pandemia.

“A retoma do turismo é fundamental, pois este sector representa 26% do PIB da Região e dele dependem muitas famílias e empresas”, disse o deputado Rafael Carvalho, após uma visita do grupo parlamentar do PSD a unidades turísticas do concelho de Santa Cruz, o município a seguir ao Funchal com maior peso nesta actividade.

Quando falamos de turismo, estamos a pensar não só nas unidades hoteleiras, mas também nas empresas de animação turística, nas agências de viagens, na restauração, no pequeno comércio, nos profissionais de táxis e também outros sectores Rafael Carvalho

O deputado lembrou ainda que a retoma desta actividade é fundamental, referindo que o Governo Regional tudo tem feito para que esta seja uma realidade.

“Se por um lado temos que destacar o desempenho do Governo Regional, que, no âmbito desta pandemia, tem tomado medidas corajosas na salvaguarda da saúde e da protecção dos residentes e visitantes, com destaque para o sistema de triagem ao covid-19 no aeroporto, por outro lado é crucial, nesta fase, o investimento público na promoção e na atracção de mais turistas para assegurar a sobrevivência das empresas e das famílias que dependem do sector do turismo", referiu.