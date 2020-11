Alcides Nóbrega reeleito líder da Confraria Enogastronómica da Madeira

Alcides Nóbrega foi ontem reeleito à liderança da Confraria Enogastronómica da Madeira para o triénio 2021- 2023.

O acto eleitoral contou com boa afluência, tendo os confrades votado unanimemente a favor da única lista concorrente que apresenta as mesmas caras nos diferentes órgãos sociais para continuar o trabalho que tem vindo a ser realizado desde 2016, com vista à consolidação e reestruturação da confraria, apostando em novos projectos que garantam sustentabilidade à irmandade.

DIREÇÃO

PRESIDENTE - Alcides da Luz Teixeira Nóbrega

VICE-PRESIDENTE - Olga Maria Saldanha Mendes

SECRETÁRIO - Márcio Apolinário Abreu Ribeiro

TESOUREIRO - Carlos Manuel Gonçalves de Barros

VOGAL - Carlos Xavier Fernandes Soares

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE - Luís Alberto Policarpo de Gouveia

VICE-PRESIDENTE - Octávio Ascensão Ferraz

SECRETÁRIO - Manuel Filipe Carreira Rebelo

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE - António Manuel Pita Rentróia

VICE-PRESIDENTE - António Magno Morna Nascimento

RELATOR -João de Abreu Vieira