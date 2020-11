Força Aérea no Porto Santo celebrou aniversário

O Aeródromo de Manobra N.º 3 (AM3) da Força Aérea Portuguesa, situado no Porto Santo, comemorou 11 anos de existência na passada quarta-feira, dia 25 de Novembro.

As comemorações iniciaram-se com o hastear das Bandeiras Nacionais e da Força Aérea, e prosseguiram com a cerimónia presidida pelo Comandante da Unidade, Tenente-Coronel António Nunes.

Na ocasião, um militar foi condecorado e três foram agraciados com louvores. Foram ainda entregues testemunhos de carreira a funcionários civis que transitaram para a situação de reforma.

A cerimónia realizou-se em conformidade com o plano de contingência em vigor, no âmbito do combate à doença Covid-19, e foi circunscrita ao efectivo daquela Unidade.