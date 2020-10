Das 60 escalas previstas para Novembro apenas cinco permanecem em reserva

Das cerca de 35 reservas de cais que estiveram previstas para este mês de Outubro no Porto do Funchal, apenas só se concretizou a de hoje, com a chegada do navio de cruzeiro ‘SeaDream I’, que chegou pelas 9 horas ao Funchal e já antecipou a partida para as 15h30, uma vez que os 27 passageiros em trânsito não foram autorizados a desembarcar na Região, por não ser possível, em tempo útil, aguardar pelo resultado do teste PCR que foram sujeitos.

Paula Cabaço, presidente da APRAM confirma que “há uma grande incerteza fruto deste contexto pandémico”. Exemplo disso o cancelamento da esmagadora maioria das escalas que estavam previstas.

“Das cerca de 35 escalas que tínhamos para este mês de Outubro, só esta se realizou”, registou há instantes. O cenário continua a não ser animador para os próximos meses. “Tínhamos cerca de 60 escalas em Novembro, permanecem em reserva cinco escalas”, adiantou.

Nem o mês de Dezembro, tradicionalmente “dos melhores meses em termos de movimento de cruzeiros, das 13 escalas [para o Fim-do-Ano] que tínhamos permanecem reservas três ou quatro. Portanto, há aqui uma grande incerteza”, reforçou.

Ainda assim regista que “muitos destes cancelamentos” foram feitos já com o reagendar de novas escalas para 2021 ou 2020, indicador que mostra que “há uma grande vontade desta retoma”, concretizou.