Marcos Freitas está na final do Spain Masters 2020

O olímpico madeirense Marcos Freitas garantiu há instantes um lugar na final do Spain Masters 2020 em ténis de mesa que está a realizar-se em Madrid.

Na meia-final o actual n.º 25 do ranking mundial e primeiro cabeça de série da competição mediu forças com o espanhol Álvaro Robles (62 do ranking mundial) e veio a vencer por 4-1. Depois de um primeiro set onde Marcos Freitas cometeu muitos erros não forçados, tendo perdido pelo parcial de 6-11, o resto do encontro foi todo dominado pelo madeirense, conseguindo uma vitória tranquila e justa. Os restantes sets foram 11-5, 11-5, 11-3 e 11-7 favoráveis ao jogador insular.

Ainda hoje, ao início da noite disputa-se a final com Marcos Freitas a ter pela frente o vencedor do encontro entre o bielorusso Vladimir Samsonov e o dinamarquês Jonathan Groth.