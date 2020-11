Teatro Baltazar Dias recebe 'Beethoven 250 - O génio imortal'

A Associação Orquestra Clássica da Madeira irá celebrar o 250º aniversário de nascimento de Ludwig van Beethoven num concerto único, que terá lugar no palco principal do Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 29 de novembro de 2020 pelas horas.

'Beethoven 250 - O génio imortal' será composto por um trio que interpretarÁ obras do compositor alemão, sendo os seus protagonistas: Andrei Ladechikov (violino), László Szepesi (violoncelo) e András Hennel (piano).

O programa incluirá a Sonata para violino e piano em Ré Maior Op.12, nº1, as 12 Variações sobre um tema de Händel para violoncelo e piano, o Trio em Sib Maior Op.11, o Romance em Fá Maior Op. 50, nº2 e também o 3º andamento do concerto para violino em Ré Maior Op.61.

As entradas para o concerto (com lotação máxima de 50 pessoas) têm um custo de 7 euros e poderão ser adquiridas na bilheteira do Teatro.

Sobre os músicos

O violinista Andrei Ladechikov nasceu na Rússia e acabou os seus estudos de violino no Conservatório P.I Tchaikovsky em Moscovo sob a orientação dos professores Maxim Fedotov, V. Igolinsky e A. Koshvanez. Foi laureado em vários concursos nacionais e internacionais. Foi assistente de concertino na Orquestra Sinfónica do Moscovo sob a batuta do Maestro P Kogan. Foi primeiro violinista da orquestra de Jazz “Imperio of Music” e primeiro violinista do quarteto de cordas “Melodion”. Desde 20015 vive na Madeira onde organiza os seus próprios grupos de música e interpreta extensos e variados géneros musicais.

András Hennel nasceu em 1961 em Debrecen, Hungria, onde iniciou seus estudos aos sete anos. Iniciou os seus estudos de composição aos dez anos com o Prof. Jenő Keuler e os seus estudos de piano com o Prof. Kálmán Irmay no Conservatório „Zoltán Kodály” de Debrecen, onde estudou durante oito anos. Em 1980 ingressou na Academia de Música Franz Liszt” de Budapeste, onde estudou piano com o Prof. Sándor Falvai, então reitor da Academia, e música de câmara com dois membros do quarteto de cordas “Bartók”. Formou-se em 1985 como professor e intérprete com a menção „excelente” e iniciou a sua carreira na Escola Superior de Música “Franz Liszt” de Debrecen, onde lecionou piano e acompanhou alunos de violino, flauta, fagote e canto até 1995. Desde 1985 foi também professor de piano no Conservatório de Música, Béla Bartók” em Miskolc e no Conservatório de Música „Zoltán Kodály” em Debrecen. Tocou na Lituânia, República Checa, Alemanha e Itália e gravou para a Rádio e Tv portuguesa. É residente na Madeira desde 1990 onde leciona no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira. Durante estes anos tem se apresentado frequentemente em concertos de música de câmara no Funchal. Foi diretor musical de diferentes produções teatrais, incluindo Les Miserables, Fiddler on the Roof, My Fair Lady, Oklahoma! e outros com a companhia de teatro MADS. É fundador da Sissi Empress Hungarian Salon Orchestra.

László Szepesi natural da Hungria onde concluiu os seus estudos na Escola Superior de Música Franz Liszt em 1992. Entre 1993 e 2010 foi violoncelista Orquestra Clássica da Madeira e da Madeira Camerata. Ao longo da sua carreira tocou com várias orquestras na Hungria, Suíca, Bélgica, França, Espanha, Itália e Macau sob a batuda de Maestros como Roberto Pérez, Emílio de César, Luis Izquierdo, Francesco La Vecchia, Eurico Martins , Miguel Graça Moura entre outros.

Músico versátil, tocou e gravou discos e participou em programas de televisão com projetos de música original como os “Melian” e os “Rajame”. Partilhou o palco com artistas nacionais e internacionais como Mariza, José Carreras, Vanessa Mae entre outros. É músico fundador da Sissi Epress Hungarian Salon Orchestra.

Szepesi desenvolve também uma atividade intensa pedagógica: Entre 1998-99 foi professor de violoncelo no Gabinete Coordenador de Educação Artística e desde 2000 é professor de violoncelo do Conservatório Escola Profissional das Artes - Engº Luiz Peter Clode. Seus alunos ganharam vários prémios em concursos nacionais e internacionais.