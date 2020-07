O Teatro Municipal Baltazar Dias promoveu um ciclo de micro monólogos com oito actores. Os primeiros sete artistas, Cristiana Nunes, Pedro Santos, Luís Lobo Pimenta, Filipe Luz, Marcos de Gois, Sandra Cardoso e Pedro Monteiro, já subiram ao palco, com mais de 9500 visualizações nas redes sociais do 'Baltazar Dias'. Hoje, subirá ao palco, às 21 horas, Sandra Barreto para a interpretação de um micro monólogo de Sara Barros Leitão, intitulado 'Declamação da Existência'.

Os artistas foram desafiados a criar textos originais que reflectissem sobre como diferentes sectores da população vivenciaram este período de pandemia e confinamento, nomeadamente os artistas, os professores, os pais, os profissionais de saúde e os desempregados. Histórias divertidas, cruas e reais que desvendam um pouco mais sobre a realidade que se vive.

Estes micro monólogos são o pretexto para o encerramento desta temporada artística, que vivenciou seis meses em formato digital, e o fim dos espectáculos em formato exclusivamente digital.

Refira-se que o Teatro Municipal Baltazar Dias, desde Março, já trabalhou com mais de 150 artistas e agentes culturais na realização de 60 actividades.