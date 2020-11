Equipa Bósnia promove a Madeira

A formação Bosnia do Rukometni Klub Hadzici, que na época passada deslocou-se à Região disputar uma dupla ronda europeia na Taça Challenge frente ao CS Madeira, apesar de eliminadas pelas madeirenses, não esqueceram a passagem pela Região com esta nota curiosa.

No dia nacional da Bósnia celebrado ontem, o perfil do portal do clube bósnio apresenta uma foto tirada precisamente na Região surgindo bem destacado "Descubra a Madeira".

Pequenos gestos que no fundo apresentam um significado bem mais vasto, o da importância que o desporto assume na promoção desta Região fora de portas.